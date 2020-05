देश में कोरोना और टिड्डियों का बढ़ता आतंक, फराह अली खान बोलीं- पुस्तकों में लिखा है कि जब भी ऐसी घटनाएं हों, तो...

नई दिल्‍ली। देश में एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ कई राज्यों में टिड्डियों ने आतंक फैला रखा है। टिड्डियों का दल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई जगहों पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। देश के ऐसे हालातों को देखते हुए मशहूर जूलरी डिजाइनर और संजय खान की बेटी फराह अली खान ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

उन्होंने लिखा कि महामारी, टिड्डियों का आना मुझे वो चीजें याद दिलाता है जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। फराह ने अपने ट्वीट में मौजूदा हालात पर चिंता जताई, साथ ही उन्होंने लोगों से दुआ करने की भी बात की। उन्होंने लिखा "महामारी, टिड्डियों का दल और भी आसपास कई चीजों का होना मुझे वह याद दिलाता है जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। उन पुस्तकों में लिखा है कि जब भी ऐसी घटनाएं हों, जैसे सूखा पड़ना, महामारी, टिड्डियों का मिलना, तो हम सभी को ईश्वर से माफी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे चीजें दोबारा ठीक हो सकें।"

Covid maybe the virus of the season but the chances of dying from it are very slim unless u have other medical issues. There are more people dying of HIV & AIDS in a year actually 4 times more than the entire number of people who have died so far bec of Covid. So don’t fear it.