फिल्म इंडस्ट्री को लगा एक और बड़ा झटका, कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का 39 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली। कोरोना काल में एक से बढ़कर एक सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का 39 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल का दौर पड़ने की वज़ह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली।

आईएएनएस के मुताबिक, शनिवार को चिरंजीवी को सीन में दर्द महसूस हुआ। इसके अलावा उन्होंने सांस लेने में भी तकलीफ थी। 7 जून यानी रविवार को चिरंजीवी को दिल का दौरा पड़ा। ऐसे में उन्होंने बेंगलुरू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस हॉस्पिटल में ही एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद से फ़िल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। एक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धाजंलि दे रहे हैं।

Shocked to hear about #chiranjeevisarja ‘s demise!!! Can never forget his smiling face💔💔💔my deepest condolences to the whole family !! — Priyamani Raj (@priyamani6) June 7, 2020

एक्ट्रेस प्रियामणी ने ट्वीट करके लिखा, 'चिरंजीवी के जाने की ख़बर सुनकर गहरा धक्का लगा है। उनके मुस्कुराते चेहरे को कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरी उनके परिवार के प्रति सहानभूति है।' एक्टर विलास नायक और क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी चिरंचवी को श्रद्धांजलि दी है। अनिल ने उनके जाने को गहारा आधात बताया है और उनकी परिवार के प्रति सदभावाना व्यक्त की है।

Deeply saddened and shocked to hear the passing away of #ChiranjeeviSarja. A young talent gone too soon. Condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) June 7, 2020

Shocking and devastating news of Chiranjeevi Sarja passing away... can’t believe this:( Such a great talent and wonderful person gone too soon... My heart goes out to the family:( RIP — Vilas Nayak (@VilasNayak) June 7, 2020

चिरंचीवी कन्नड़ फ़िल्मों के फेमस एक्टर थे। वह एक फ़िल्मी परिवार से आते थे। वे एक्टर ध्रुव सारजा के बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा हैं। इसके अलावा दिग्गज एक्टर शक्ति प्रसाद चिरंचीवी के दादा थे। चिरंजीवी शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम मेघना राज है।

