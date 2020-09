जेम्स बॉन्ड फ्रैंचाइंजी की 25वीं फिल्म No Time to Die का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

नई दिल्ली। हॉलीवुड अभिनेता डैनियल क्रेग की फिल्म 'नो टाइम टू डाय' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन का फुल डोज है। बता दें कि यह जेम्स बॉन्ड फ्रैंचाइंजी की 25वीं फिल्म हैं। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जमैका में डैनियल क्रेग यानी जेम्स बॉन्ड रिटायर होकर समय बिता रहे हैं तब उनका एक पुराना दोस्त मदद मांगने आता है। उसकी अपील पर वह किडनैप किए गए एक वैज्ञानिक को बचाने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं। मिशन के दौरान जबरदस्त फाइट को दिखाया गया।

फिल्म 'नो टाइम टू डाय' अप्रैल में रिलीज होने ही वाली थी लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब यह फिल्म नवंबर में रिलीज होगी। डेनियल क्रेग लगातार पांचवीं बार जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं, दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

The mission that changes everything begins… #NoTimeToDie in cinemas this November. pic.twitter.com/nBP6aUrwDy