धर्मेंद्र के फार्महाउस पर चीटियों ने बनाया खूबसूरत किला, तस्वीर शेयर कर लिखा- कोरोना से बचो, घर से बाहर मत जाओ

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों अपना सारा समय अपने फार्महाउस पर बिता रहे हैं। 85 वर्षीय धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और अक्सर अपने फार्महाउस से कोई न कोई वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं।

धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर उनके फार्महाउस की है जहां चीटियों ने अपना खूबसूरत किला बना लिया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा-'एक किला चीटियों द्वारा मेरे फार्म पर बनाया गया। कोरोना से बचो, अपने किले, अपने घर से बाहर मत जाओ। आप सभी को मेरा प्यार और कृप्या अपना-अपना ध्यान रखें।'

A castle built by 🐜 ants at my farm. ....CORONA SE BACHO, Apne qile, apne Ghar 🏡 se bahar Matt jayo 🙏 🙏🙏🙏🙏 love ❤️ you all, please take care 🙏 pic.twitter.com/tPKYWZnxdg