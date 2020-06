.. तो इसलिए कोई भी दोस्त मेरा फोन नहीं उठता था, अब वायरल हो रहा सुशांत सिंह राजपूत का ये VIDEO

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक यह बात सामने नहीं आई की उन्होंने आत्महत्या क्यों की है? लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुशांत कह रहे हैं कि उनके सिर्फ दो ही दोस्त हैं।

सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं और पसंद करने का दिखावा करने के बाद उन्हें इग्नोर करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ दोस्त नहीं बना सकता। इसलिए नहीं कि मैं लोगों को पसंद नहीं करता, सच में मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन कैसे भी उन्हें मेरी बातचीत बहुत दिलचस्प नहीं लगती। इसलिए, पहली बार वे मुझे पसंद करने का दिखावा करेंगे लेकिन फिर वे किसी तरह मेरी कॉल पिक नहीं करेंगे।'

