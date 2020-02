Thappad Movie Review, थिएटर्स में सुनाई दी करारे ‘थप्पड़’ की गूंज, फिल्म को पब्लिक ने दिया...

नई दिल्ली । तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ ट्रेलर के बाद से ही कई चर्चाओं में बनी हुई है। वही अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी हमें सोचने और संभवतः सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मजबूर करती है। इसके साथ ही थप्पड़ बहुत ही पावरफुल है। इस फिल्म में रतना पाठक शाह, तन्वी आजमी, मानव कौल, राम कपूर और दीया मिर्जा भी मुख्य किरदार निभा रहे हैं।

कहानी: इस फिल्म में तापसी (अमृता) के रोल में है। वह अपने पति विक्रम (पवैल गुलाटी) के साथ एक खुशहार्ल जिंदगी जी रही है। विक्रम अपने करियर को लेकर काफी महत्वाकांक्षी है। वहीं अमृता का एक ही सपना है- विक्रम के सारे सपने पूरे हो जाएं। इस बीच एक दिन एक पार्टी में विक्रम, अमृता पर हाथ उठा देता है। बस। यहीं से अमृता के दिलो-दिमाग का सुकून छिन जाता है। सास (तन्वी आजमी) से लेकर उसकी अपनी मां (रत्ना पाठक शाह) तक उसे यही समझाते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसी बातें होती रहती हैं और उसे समझौता कर लेना चाहिए।

इसके बाद विक्रम उसे वापस घर बुलाने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजता है। अमृता नामी वकील नेत्रा (माया सराओ) के पास जाती है। नेत्रा भी उसे अपने पति के पास वापस लौट जाने की सलाह देती है। अब अमृता हर तरफ से आ रही इन सलाहों को अपनाएगी या अपने दिल की सुनेगी- यही है फिल्म की कहानी।

We know from the trailer #Thappad is about a slap, a woman’s quest for justice on the grounds of domestic violence. But @anubhavsinha’s very effective film left me very uncomfortable. What kind of a man I am and have been? 1/2 — Aseem Chhabra (@chhabs) February 18, 2020

एक्टिंग: तापसी, अमृता के रोल में सटीक नजर आईं। खुशमिजाज और चहकती महिला से लेकर उदास और अंदर से टूटी महिला के किरदार को तापसी ने काफी अच्‍छे से प्‍ले किया है। फिल्‍म में उनका डायलॉग- 'बस एक थप्‍पड़ पर नहीं मार सकता।' इसे कैसे भूल सकते हैं। वहीं विक्रम का रोल प्‍ले कर रहे पावेल गुलाटी ने भी अच्‍छा काम किया है। फिल्‍म के बाकी सपोर्ट‍िंग एक्‍टर्स कुमुद मिश्रा, तनवी आजमी, रत्‍ना पाठक, दीया मिर्जा, राम कपूर ने भी बढ़‍िया काम किया है।

डायरेक्‍टर अनुभव सिन्‍हा की थप्‍पड़ वाकई एक बेहतरीन फिल्‍म है। यह फिल्‍म सिर्फ इस एक मुद्दे को हाइलाइट नहीं करती बल्‍क‍ि औरत के कमजोर होने के पीछे छिपी उन सभी वजहों को भी उजागर करती है। वहीं तापसी पन्‍नू के साथ अनुभव की यह दूसरी फिल्‍म है।

EVERY MAN EVERY WOMAN MUST MUST MUST WATCH #THAPPAD ! BLOWN AWAY BEYOND WORDS... THANK YOU @anubhavsinha @mrunmayeelagoo @taapsee @deespeak and the entire crew and cast... `aap sab magic ho` ♥️ pic.twitter.com/k3G31f2RDD — Guneet Monga (@guneetm) February 25, 2020

#thappad is a wonderful film. It’ll achieve its intention when both men & women go watch it! @anubhavsinha your film making is a master class in itself! @taapsee so much ease in your character that the uneasiness looks so relatable @deespeak @pavailkgulati & rest of the cast🙌❤️ — Tahira Kashyap Khurrana (@tahira_k) February 27, 2020

