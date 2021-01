थलपति विजय और विजय सेतुपति की फिल्म 'मास्टर' बड़े पर्दे पर रिलीज, सिर्फ तीन दिन में ही कमा डाले इतने करोड़, जानिए

चेन्नई। जिस बात की सभी को प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आखिर आ गई। कोरोना काल में जहां अधिकतर सिनेमाघरों में बड़ी फिल्में जारी नहीं हुई। ऐसे में जब धीर-धीरे सब सामान्य हुआ तो साउथ स्टार थलपति विजय एवं विजय सेतुपति की फिल्म 'मास्टर' बड़े पर्दे पर जारी हुई।

इस फिल्म को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। ख़बरों की माने तो अकेले तमिलनाडु में फिल्म ने तीन दिनों में 50 करोड़ की कमाई कर ली है। यह फिल्म 13 जनवरी को सिनेमाघरों में जारी हुई थी।

IT'S OFFICIAL... #MASTER #HINDI REMAKE... #Master - starring #Vijay and #VijaySethupathi - will now be remade in #Hindi... Endemol Shine India, Murad Khetani [Cine1 Studios] and 7 Screen Studio will produce the #Hindi adaptation... Casting for #Hindi remake will commence soon. pic.twitter.com/K0L5tWtg9r