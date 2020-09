VIDEO: फिल्म 'सीरियस मैन' का टीजर आउट, 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज

मुंबई। फिल्म 'सीरियस मैन' में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। इसे बॉम्बे फेबल्स और सिनेरास एंटरनेटमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म 'सीरियस मैन' का टीजर आउट हो गया है। इस फिल्म की कहानी मनु जोसफ की इसी नाम से लिखी गई किताब पर आधारित है। फिल्म गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर लिखा-'रिलीज डेट की घोषणा..नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निर्देशक सुधीर मिश्रा पहली बार साथ काम करेंगे। 'सीरियस मैन' का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर 2020 को होगा। यह फिल्म मनु जोसेफ के उपन्यास पर आधारित है।'

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंस्टाग्राम पर 'सीरियस मैन' का टीजर शेयर कर लिखा-'सीरियसली बता रहा हूं 'सीरियस मैन' का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर होगा।'

RELEASE DATE ANNOUNCEMENT... #NawazuddinSiddiqui and director #SudhirMishra collaborate for the first time... #SeriousMen premieres 2 Oct 2020 on #Netflix... Based on the novel by Manu Joseph. pic.twitter.com/5sYSkYyzdx