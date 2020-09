VIDEO: कियारा आडवाणी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'इंदु की जवानी' का टीजर रिलीज,16 सितंबर को बड़ी घोषणा

मुंबई। फिल्म 'इंदु की जवानी' के निर्माताओं ने आखिरकार इंदु उर्फ कियारा आडवाणी से मिलवाया। निर्माताओं ने सोमवार को फिल्म का टीजर रिलीज किया। फिल्म 'इंदु की जवानी' में कियारा आडवाणी के अपोजिट आदित्य सील मुख्य भूमिका में होंगे। वह इस फिल्म में कियारा आडवाणी से रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म 'इंदु की जवानी' के निर्देशक बंगाली लेखक-फिल्मकार अबीर सेनगुप्ता हैं। फिल्म 'इंदु की जवानी' की शूटिंग पूरी हो गई और फिल्म को लेकर निर्माता 16 सितंबर को बड़ी घोषणा करने वाले हैं। यह जानकारी फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी।

तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म 'इंदु की जवानी' का टीजर शेयर कर लिखा-'टीम इंदु की जवानी को लेकर 16 सितंबर 2020 को एक घोषणा करेगी। फिल्म में कियारा आडवाणी और आदित्य सील हैं। अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है।'

