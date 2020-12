तमिल एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट अरुण अलेक्जेंडर का 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन

तमिल एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट अरुण अलेक्जेंडर का सोमवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वह 48 साल के थे। निर्देशक लोकेश कानागराज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अरुण अलेक्जेंडर के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने ट्विटर के जरिये अरुण अलेक्जेंडर को श्रंद्धाजलि देते हुए लिखा-''उम्मीद नहीं कि थी आप इतनी जल्दी हम सब को छोड़ जायेंगे। आंसू नहीं रोक पा रहा हूं। आपकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा और आप हमेशा से मेरे दिल मे जिंदा रहेंगे।'

Dint expect you’ll leave us this soon na... couldn’t control my tears...you will be irreplaceable and you’ll always live in my heart na... pic.twitter.com/TcvJNTecAr