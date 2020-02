वारिस पठान के विवादित बयान पर आया स्वरा का करारा जवाब, बोलीं- बैठ जाओ चचा

नई दिल्ली । सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पुरे देशभर में चल रहा है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान की भी आलोचना की है।

नेता वारिस पठान ने कहा था 15 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। पठान ने 16 फरवरी को उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी में सीएए विरोधी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर ये बयान दिये। जिसके बाद उनका विवादित बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था।

बैठ जाओ चचा! 🙄🙄🙄🙄 If you cannot say something helpful don’t say it at all! Stupid, irresponsible and highly condemnable statement !!! Such talks only harm the movement! #shame https://t.co/sIsxLMSkZZ