एक बार फिर ट्रोल हुई स्वरा भास्कर, वजह बनी उनकी 15 साल की उम्र

नई दिल्ली । एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्मों से ज्यादा अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में बनी रहती है। हाल ही में उनसे एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर भी बात की गई थी। इसके अलावा एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर अपनी उम्र को लेकर ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं।

स्वरा भास्कर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 2010 में NPR लिया जा रहा था तो आपने विरोध नहीं किया तो स्वरा भास्कर इसके जावब में कहती हैं कि वह 2010 में 15 साल की थीं। जबकि उनके डेट ऑफ बर्थ बताती है कि उनकी उम्र 2010 में ज्यादा थी।

Swara says that she was 15 yrs old in 2010



While in 2020 she is 31 yrs old. She grew 16 yr older in last 10 yrs. #MathematicianSwara pic.twitter.com/GIF9ZfXerq