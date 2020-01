JNU में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले पर स्वरा भास्कर ने कही ये बड़ी बात, Video हो रहा वायरल

नई दिल्ली । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुए हमले पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अर्जेंट अपील।

एक अन्य ट्वीट में स्वरा भास्कर ने लिखा कि मेरी मां ने मुझे एसएमएस भेजा है। इस एसएमएस में लिखा गया है कि नॉर्थ गेट के बाहर भीड़ लगातार चिल्ला रही है कि देश के गद्दारों को गोली मारो... स्वरा भास्कर की मम्मी JNU में प्रोफेसर हैं और उन्होंने अंदर के हालात की जानकारी दी है।

FROM MY MOTHER via sms: The mob outside the north gate is shouting desh ke gaddaaron ko, goli maaro salon ko.

इसके अलावा स्वरा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी रिप्लाई करते हुए उनसे जेएनयू जाने की अपील की थी ताकि उनके प्रेशर की वजह से हालात में सुधार आ सके. स्वरा भास्कर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी अपील की है।

Urgent appeal!!!! To all Delhiites PLS gather in large numbers outside the Main Gate of JNU campus on Baba Gangnath Marg.. to pressure the govt. & #DelhiPolice to stop the rampage by alleged ABVP masked goons on JNU campus. PLS PLS share to everyone in Delhi!🙏🏿🙏🏿 9pm on 5th. Jan pic.twitter.com/IXgvvazoSn