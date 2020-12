किसानों का समर्थन करने सिंघू बॉर्डर पहुंची स्वरा भास्कर, शेयर की ये तस्वीरें

नई दिल्ली। किसानों के समर्थन में दिलजीत दोसांझ और गुरदास मान जैसे पंजाबी सितारे पिछले दिनों दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे थे। अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी किसानों का समर्थन करने सिंघू बॉर्डर पहुंची हैं। किसानों के साथ धरने पर बैठने की अपनी तस्वीरें भी स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर राय रखने वालीं स्वरा भास्कर ने हाल ही में किसान आंदोलन पर टिप्पणी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत की भी निंदा की थी। आंदोलन में शामिल होने वालीं स्वरा भास्कर ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में सिंघू बॉर्डर और किसान आंदोलन लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'किसानों और बुजुर्गोों के संकल्प को देखने का एक दिन मौका मिला।'

A humbling day, to see the grit, resolve and determination of protesting farmers and the elderly at #SinghuBorder #FarmersProtests pic.twitter.com/WIGg6bdqkF