SuspendTeamKangana ट्रेंड को एक्ट्रेस कुबरा सैत ने किया सपोर्ट, बोलीं- यह दुर्लभ है, लेकिन अब बहुत हो चुका है

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों परिवारवाद और खेमेबाज़ी के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी क्रम में कुछ फ़िल्ममेकर और स्टार किड्स कंगना के निशाने पर आये है। एक्ट्रेस की टीम के एकाउंट्स हैं, जो कंगना से संबंधित सूचनाओं और उनकी बातों को फैंस तक पहुंचाते हैं।

इस बीच सोमवार को अचानक ट्विटर पर सस्पेंड टीम कंगना (#SuspendTeamKangana) ट्रेंड होने लगा और शाम तक इस हैशटैग के तहत लगभग 25 हज़ार से अधिक ट्वीट्स हो चुके हैं। इस हैशटैग को सेक्रेड गेम्स की एक्ट्रेस कुबरा सैत ने भी सपोर्ट किया तो टीम कंगना ने उनसे पूछ लिया कि कुछ लोगों को ख़ुश करने के लिए वो ऐसा कर रही हैं? कुबरा सैत ने ट्विटर पर सस्पेंड टीम कंगना मुहिम को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया- बिल्कुल। मैं पूरे जज़्बे के साथ इस सस्पेंशन को सपोर्ट करूंगी। यह शानदार होगा, अगर ट्विटर इस ट्रेंड को देखे। सिर्फ़ आज का ही दिन था, जब इस एकाउंट से कुछ पॉज़िटिव ट्वीट किया गयो हो। यह दुर्लभ है। लेकिन अब बहुत हो चुका है।

Yah! I would passionately support this suspension. It would be grand if @TwitterIndia sees it too. Today was the only day the handle shared something positive, which is a rarity.

But now, enough no?#SuspendTeamKangana — Kubbra Sait (@KubbraSait) August 10, 2020

Dear ⁦@KubbraSait⁩ you and Kangana have shared a lot as friends as colleagues which can be called positive, what damage has she done to you that you are campaigning against her freedom of speech? What is bothering you? Or you just want to please a few ? pic.twitter.com/SpWPkvUfqC — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 10, 2020

कुबरा के इस ट्वीट के जवाब में टीम कंगना ने कंगना के साथ उनकी एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- प्रिय कुबरा सैत, आपने और कंगना ने दोस्त और सहकर्मी होने के नाते बहुत कुछ साझा किया है, जिसे पॉज़िटिव कहा जा सकता है। उन्होंने आपका क्या नुक़सान किया है कि आप उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ रही हैं?

Please tell your mafia friends Kangana exposed nepotism, gender bias, pay parity, racism in last 5-6 years without twitter, she started tweeting two days ago, she is one of the leading voices in the nation so what is the point of #SuspendTeamKangana — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 10, 2020

आपको क्या परेशान कर रहा है? या आप कुछ लोगों को ख़ुश करना चाहती हैं। आगे लिखा- अपने माफ़िया दोस्तों को बता देना, कंगना ने 5-6 सालों तक बिना ट्विटर के नेपोटिज़्म, जेंडर भेदभाव, फीस में भेदभाव और रेसिज़्म से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने दो दिन पहले ही ट्वीट करना शुरू किया है। वो देश की मुखर आवाज़ों में से एक हैं तो सस्पेंड टीम कंगना का क्या औचित्य है।

