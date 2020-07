सुशांत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ने बनाया रिकॉर्ड, IMDb रेटिंग में मिले 10/10

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फ़िल्म 'दिल बेचारा' 24 जुलाई को शाम 7: 30 पर डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो गई। सोशल मीडिया से लेकर रेटिंग एप्स तक फैंस फ़िल्म को शिखर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फैंस की वज़ह से फ़िल्म ने IMDB Rating पर भी अपना रिकॉर्ड बनाया। एक समय ऐसा आया, जब फ़िल्म को 10 में पूरे 10 की रेटिंग मिली, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

फ़िल्म में सुशांत के साथ संजना संघी ने स्क्रीन शेयर किया है। बतौर लीड एक्ट्रेस यह उनका डेब्यू है। वहीं, इन दोनों के अलावा फ़िल्म में स्वास्तिका मुखर्जी, शाश्वत चटर्जी और साहिल वेद भी अहम भूमिका में है। फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने दिल बेचारा को निर्देशित किया है। यह बतौर डायरेक्टर उनका डेब्यू है।

इस फ़िल्म में दो कैंसर मरीजों की लव स्टोरी दिखाई गई है। संजना ने कीज़ी बासु का किरदार निभाया है, जो थॉयराइड कैंसर से जूझ रही है। वहीं, सुशांत ने मैनी का किरदार निभाया है, जो कीज़ी की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आता है। फ़िल्म के डायलॉग्स काफी फेमस हो रहे हैं।

