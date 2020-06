थोड़ी देर बाद होगा सुशांत का अंतिम संस्कार, मुंबई पहुंचा परिवार

नई दिल्ली। बॉलीवुड के लिए साल 2020 बहुत बुरा साबित हो रहा है। इस साल बॉलीवुड ने कई कलाकारों को खो दिया है। 34 साल के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

सूत्रों के मुताबिक, अभिनेता का अंतिम संस्कार आज सायं 4 बजे मुंबई में होगा। उनके पिता के.के. सिंह पटना से मुंबई पहुंच चुके हैं और उनके साथ सुशांत के चचेरे भाई और भाभी भी मुंबई आए हैं। सुशांत की बहन और बाकी रिश्‍तेदार रविवार रात को ही मुंबई पहुंच चुके हैं। आज शाम करीब 4 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जानी है और इसके लिए पुलिस सुरक्षा के बंदोबस्त में जुटी है।

अभिनेता पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा थे। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य पटना से मुंबई पहुंच चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत छह महीने से डिप्रेशन में थे और हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। देर रात उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई, जिसमें मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत के वाइटल ऑर्गन्स को फॉरेंसिक जांच के लिए जेजे अस्पताल भेजा है, जहां शरीर में किसी तरह के ड्रग्स या जहर की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा।

सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इसकी जानकारी उनके नौकर ने पुलिस को दी थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस नौकर और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। सुशांत कुछ दिन से डिप्रेशन की दवा नहीं ले रहे थे। वह क्यों डिप्रेशन में थे इसका कारण अभी नहीं पता चला है। सुशांत सिंह राजपूत दो रसोइयों सहित 4 लोगों के साथ रहते थे। नीरज और केशव, जो बिहार के थे। वे पिछले 3 साल से उसके साथ थे। दीपक सावंत उनके क्लीनर थे, जबकि सुशांत के एक दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी उनके साथ रहते थे। पिछले एक महीने से सुशांत सिंह राजपूत ने अपने पिता, बहनों और अपनी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती के साथ अपनी बातचीत करना बंद कर दिया था।

Mumbai: Actor and #SushantSinghRajput's friend Rhea Chakraborty visited Cooper Hospital, where his body has been kept, earlier today. She will be questioned by the Police in connection with the case. pic.twitter.com/SxE4jturor