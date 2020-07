सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, शेखर सुमन ने कहा- एक्टर के दोषीयों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है। इस बीच सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सुशांत के पिता ने रिया पर कई आरोप लगाए। इस पर अब अभिनेता शेखर सुमन का रिएक्शन सामने आया है।

सुशांत के पिता के इस कदम पर शेखर सुमन ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'एक अच्छी खबर आ रही है, सुशांत के परिवार के एफआईआर दर्ज कराने के बाद पटना पुलिस मुंबई आ गई है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ 306, 340, 342 के तहत केस दर्ज किया गया है।' इसके साथ शेखर सुमन ने कहा कि जो भी इसके दोषी है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

Good news coming in..Presumably,The cops from Patna are in Bombay already after an FIR has been filed by Sushanr's family and a SIT has been formed to investigate the matter. #CBICantBeDeniedForSSR#justiceforsushanthforum — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 28, 2020

इससे पहले शेखर सुमन बॉलीवुड में गुटबाजी और खेमेबाजी पर निशाना साधते आए हैं। एक इंटरव्यू में शेखर सुमन ने बताया था कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने गैंग बना रखा है। उनकी वजह से आउटसाइडर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। शेखर ने ये भी कहा कि उनके बेटे को भी इस गैंग ने निशाना बनाया और शुरुआती सफलता के बावजूद उससे फिल्में छीन ली गईं।

Case filed against Rhea and her family under section 306 for abetment to suicide..also section 340 and 342.#CBICantBeDeniedForSSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 28, 2020

#nationwantssushanttruth Nab the culprits Hang them.Hang the bloody murderers.Simple..Forget the debates.Forget the discussions.We have had enough till our eyebrows. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 28, 2020

वहीं सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस का गुस्सा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फूट पड़ा है। अभिनेता के निधन के बाद रिया ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। अब जब उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई है तो उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।

यह खबर भी पढ़े: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत से जुड़े सबूतों की रिपोर्ट की शेयर, बोले- एक्टर का मर्डर हुआ है