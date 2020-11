रणवीर सिंह के इस ऐड को देख भड़के सुशांत के फैंस, एक्टर का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैन्स ने ट्विटर वॉर छेड़ दी। दरअसल, रणवीर सिंह का एक कमर्शियल ऐड वायरल हो रहा है, जिसमें वह चिप्स खाते हुए अपने आगे के प्लान के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर #NoSushantNoBollywood और #BoycottBollywood वायरल हो रहा है। सुशांत के फैन्स, रणवीर को दिवंगत एक्टर का मजाक उड़ाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं।

रणवीर सिंह का ऐड में मोनोलॉग दिखाया है, जिसमें वह लोगों को ‘आगे का क्या प्लान है?’ के सवाल पर कई फिजिक्स से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब देते हैं।

See how Ranveer Singh and bingo together make fun of SSR.

Their tagline should be "Brand of India but not pride of India" #BoycottBingo#RepublicRoar4SSR pic.twitter.com/CJcSu7KeCP — DAYANAND BAIRAGI (@Imonly4sushant) November 19, 2020

#BoycottBingo : @BingoSnacks Takedown that New Bingo Ad with Mr Cartoon - Ranvir Ching !

It Indirectly Points to Our Sushant Singh Rajput. If you'll not take it down & will not remove Mr Ranvir Cartoon Ching ,You'll have to face Further Consequences from the public by boycotting pic.twitter.com/bwR5gAmE1l — Ҡıʀaռ 🦋 (SSRF) ||1D-MUTUALS CHECK PINNED TWEET 💫 (@zayniesgal) November 18, 2020

रणवीर डायलॉग में ‘पैराडॉक्सी-फोटॉन’ भी बोलते हैं। ‘फोटॉन’ पार्ट सुशांत सिंह राजपूत की प्रोफाइल से जुड़ा है। उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर इसका जिक्र किया हुआ है। फैन्स ने तुरंत इस चीज को नोटिस करते हुए रणवीर सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Using words like Paradoxical photons, E=mc², Aliens ki feelings won't make you look intelligent.



You are a joker and you will always be a joker.🤡#RepublicRoar4SSR #BoycottBingo #NoSushantNoBollywood pic.twitter.com/TV27J2OwgG — ₐₐₛₜₕₐ♡ || ᴊᴜꜱᴛɪᴄᴇ4ꜱꜱʀ🦋🌈 || (@Aaaaaaastha) November 19, 2020

Yeh darr acchha laga.

'Like/dislike" & "comments" are hidden.

If you dont have audacity to face the heat of public anger (that too by virtue of your own deed) then ou should have thought of it while writing script.@amairas_07 @PhotonSupport #BoycottBingo#NoSushantNoBollywood pic.twitter.com/7RVI9qE07l — Krutika (@krutika_SSR) November 18, 2020

फैन्स का मानना है कि रणवीर सुशांत का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं कुछ ने रणवीर का मजाक उड़ाया है कि वह सुशांत को कॉपी कर रहे हैं, पर उनके जैसे इंटेलिजेंट नहीं।

यह खबर भी पढ़े: साउथ की इस हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, नए अवतार में दिखी बेहद कातिलाना