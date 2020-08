सुशांत के करीबी दोस्त सैमुअल का खुलासा, सिद्धार्थ के ज्यादा क्लोज थी रिया

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत के करीबी दोस्त सैमुअल हाओकिप ने उन्हें लेकर कई खुलासे किए हैं। सैमुअल का कहना है कि उन्होंने जून-जुलाई 2019 के बीच ही एक्टर के साथ काम करना बंद कर दिया था और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सुशांत के साथ क्या गलत हो रहा है।

सैमुअल ने Times Now के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें एक्टर के स्टाफ के जरिए पता चला था कि वह मेडिसिन पर चल रहे हैं। लेकिन, उनकी वित्तीय स्थिति काफी संतुलित थी। इसके साथ ही सैमुअल ने बताया कि सिद्धार्थ पिठानी उनके मुकाबले रिया चक्रवर्ती के ज्यादा क्लोज थे। उन्होंने कहा- 'सिद्धार्थ मुझसे ज्यादा अच्छे दोस्त रिया के थे, मतलब वो रिया के ज्यादा क्लोज थे।'

बता दें इससे पहले सैमुएल इंस्टाग्राम पर लाइव भी आए थे, जहां उन्होंने सुशांत के फैंस से बात करते हुए उन्हें लेकर कई खुलासे किए थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के कुछ दिनों बाद उनकी फ्रेंड स्मिता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि सुशांत का एक और फ्लैटमेट था, जिसका नाम सैमुअल हॉकिप था। इसके बाद से ही सैमुअल की खोजबीन शुरू हो गई।

As per Samuel haokip ,



Sidhharth pithani was Better friend of Rhea than him !!!!!



& Yeah Samuel haokip is alive #IndiaScreamsCBI4SSR pic.twitter.com/WZqZlL8myQ