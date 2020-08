Sushant Suicide Case: शेखर सुमन ने कहा- रिया को बनाया जा रहा है बलि का बकरा

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से अभिनेता शेखर सुमन लगातार सीबीआई जांच का मांग के साथ आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने ट्वीट किया है कि रिया चक्रवर्ती को बली का बकरा बनाया जा रहा है।

उन्होंने लिखा, 'सुशांत केस में जानबूझकर नरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। रिया को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वह दोषी तो हैं, लेकिन असल दोषी जिनके बड़े लोगों से जान-पहचान है, वे अभी भी फरार हैं। सभी को क्रॉस एग्जामिन किया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए'।

The narrative is being changed forcibly.They are scapegoting Rhea and hiding behind her.Of course she is a culprit but the real culprits colluding with the top authorities are still on the run.They shld all be cross -examined and arrested.#CBI #justice.#SSR