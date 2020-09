दोनों हाथों से एक साथ लिखने का हुनर था सुशांत सिंह राजपूत के पास, बहन कीर्ति ने शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनसे जुड़े कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे है। अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक ही समय में दोनों हाथों से लिख रहे है। दोनों हाथों से एक साथ लिखने का सुशांत का एक वीडियो उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट किया।

श्वेता ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'दुर्लभ प्रतिभा .. मिरर-राइटिंग, दुनिया की 1 फीसदी से भी कम आबादी ऐसा करने में सक्षम है!!' हालांकि, एक ऊंचे एंगल से शूट किए गए इस वीडियो में सुशांत का चेहरा नहीं दिख रहा है।

Rare Genius... ❤️ambidexterity-mirror writing, less than 1% population in world is capable of doing this!! #MyBrotherTheBest #JusticeForSushantSinghRajput #GlobalPrayersForSSR pic.twitter.com/60jbyFa6Z9