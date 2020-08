Sushant Singh Rajput Death case: सुशांत के पड़ोसी का चौका देने वाला खुलासा- 13 को घर में नहीं हुई थी कोई भी पार्टी, लाइटें थीं बंद और...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सुशांत के बांद्रा स्थित बिल्डिंग में रहने वाली उनकी एक पड़ोसी महिला ने बड़ा खुलासा किया है। पड़ोसी महिला की ओर से जांच एजेंसी को केस में अलग लीड मिल सकती है, लेकिन इससे मौत का राज और गहरा गया है। बिल्डिंग में रह रही महिला का कहना है कि 13 जून की रात करीब 10.30 बजे से 10.45 बजे के बीच सुशांत के घर की लाइटें बंद थीं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुशांत के घर में 13 जून की रात को कोई पार्टी नहीं हुई थी।

On 13th June, all lights of #SushantSinghRajput's house were switched off, except of the kitchen, at around 10.30-10.45pm. There was no party at his residence that night: Neighbour of Sushant Singh Rajput in #Mumbai pic.twitter.com/VEPjRpSPcN