Sushant Singh Rajput Case: रिया चक्रवर्ती पर अभद्र टिप्पणी देख आग-बबूला हुई कुब्रा सैत, बोलीं- वह दिन कितना भयानक होगा

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती काफी चर्चा में बनी हुई है। रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर आलोचना और भद्दी टिप्पणी का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में समाज-सुधारक मधु किश्वर ने सोशल मीडिया पर रिया के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसका 'सेक्रेड गेम्स' एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने बेबाकी से जवाब दिया।

कुब्रा ने ट्वीट कर लिखा- 'उस दिन की कल्पना करें, जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको जानकारी होती है कि जो आपने बोला है, वह आपको खुद को शीशे में देखने की इजाजत नहीं देता। वह दिन कितना भयानक होगा। जिम्मेदार बनें या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना छोड़ दें।'

Imagine the day you wake up one morning and you realise that the bile you’ve spewed, won’t allow you to look at yourself in the mirror.

That would be a horrible day.

Be responsible, or don’t use social media. https://t.co/DvMToWWH38