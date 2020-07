सुशांत सिंह राजपूत केस: गर्लफ्रेंड रिया ने की न्याय की मांग, ट्रोलर्स ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से फैंस इस केस में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी इस केस में सीबीआई जांच की मांग की है। रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर और इंस्टा पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमिता शाह से मांग की की है इस केस की सीबीआई जांच की जाए।

रिया के इस पोस्ट के बाद फैंस का गुस्सा एक बार फिर उफान पर चढ़ गया है। रिया को पोस्ट पर कमेंट कर फैंस जमकर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। कोई उनके इस पोस्ट को पीआर स्टंट बता रहा है तो कोई नौटंकी। फैंस इतने नराज़ हैं कि वो ये तक रह हैं कि एक महीने बाद क्यों उन्हें इस केस की याद आई वो अब तक कहां थीं। वो अबतक क्यों कुछ नहीं बोलीं।

रिया का पोस्ट

आदरणीय अमित शाह जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। सुशांत की ग़ुजरे हुए एक महीना हो गया है। मेरा सरकार पर पूरा विश्वास है, लेकिन न्याय के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सीबीआई जांच की मांग को मान लें। मैं जानना चाहती हूं कि सुशांत सिंह किस दबाव में आकर ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। सत्यमेव जयते।'

Don't make it feel like suicide we all know he was killed .

If u are his gf why did u delete his all PicZ from ua instagram profile?? U denied when he was alive that ua in relationship with him? Why now ua accepting it when he is no more?? ❓❔❓