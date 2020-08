सुशांत सिंह प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया श्वेता सिंह कृति का रिएक्शन

मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और खुशी जाहिर की है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर तीन ट्वीट किए हैं। अपने पहले ट्वीट में श्वेता ने लिखा-'फाइनली। सुशांत केस की अब सीबीआई जांच होगी।'

श्वेता ने अपने दूसरे ट्वीट में भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा-'शुक्रिया भगवान। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। लेकिन ये अभी शुरुआत है। सच की तरफ पहला कदम है। हमे सीबीआई पर पूरा भरोसा है।'

अपने तीसरे ट्वीट में श्वेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए लिखा-'मेरे विस्तृत परिवार को बधाई। बहुत खुश हूं। जीत की तरफ पहला कदम। अब निष्पक्ष जांच होगी।'

"The first step towards the truth" - #SushantSinghRajput’s sister #ShwetaSinghKirti reacts to Supreme Court’s decision for a CBI probe on his demise. https://t.co/b2mVZmUa0J