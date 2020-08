Sushant Case: रिया चक्रवर्ती का खुलासा, सुशांत की यही प्रॉपर्टी हैं मेरे पास, शेयर की तस्वीरें

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में इन दिनों कई बड़े खुलासे हो रहे है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे तक पूछताछ की लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पूछताछ में कुछ खास सामने नहीं आया। अब शनिवार को रिया ने एक फोटो जारी करते हुए कहा कि सुशांत की यही एक मात्र प्रॉपर्टी मेरे पास है। इस फोटो के साथ मीडियो को भेजे संदेश में रिया ने कहा, 'सुशांत की यही एक मात्र प्रॉपर्टी मेरे पास है।' तस्वीर में पानी की एक बोतल है जो 2019 में आई सुशांत की फिल्म छिछोरे के मर्चेंडाइज लाइन का हिस्सा था।

वहीं, रिया ने अपने वकील सतीश मानंश‍िंदे के जरिए एक नोट भी जारी किया जो कि उनके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी नोटबुक में लिखा था। इस नोट में सुशांत ने अपने जीवन में सात चीजों के लिए उनका आभार व्यक्त किया था।

एक्ट्रेस ने नोट अंग्रेजी में लिखा, "I am grateful for my life. I am grateful for Lillu in my life. I am grateful for Bebu in my life. I am grateful for Sir in my life. I am grateful for Ma'am in my life. I am grateful for Fudge in my life. I am grateful for all the love in my life." रिया के अनुसार यह सुशांत सिंह राजपूत की हैंडराइटिंग है... लिल्लू शोविक (रिया चक्रवर्ती का भाई) है, बेबू मैं हू, सर मेरे पिता हैं, मैम मेरी मां हैं और फज सुशांत का कुत्ता है। हालांकि रिया ने यह नहीं बताया कि यह नोट कब ल‍िखा गया।

सुशांत के पिता केके सिंह ने शोविक चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया है और प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई इसकी भी जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई कार्यालय में अलग-अलग कमरों में लंबी पूछताछ की गई थी। रिया चक्रवर्ती को अगले हफ्ते आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है।

रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि उनकी व उनके परिवार की सुशांत सिंह राजपूत की मौत में भूमिका है और साथ ही आरोप है कि रिया ने सुशांत के खातों से पैसे ट्रांसफर किए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

यह खबर भी पढ़े: बिग बॉस 14 का प्रोमो हुआ रिलीज, सलमान खान बोले- अब पलटेगा सीन