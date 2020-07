सुशांत मामला: कंगना रनौत ने मूवी माफिया पर उठाए सवाल, बोलीं- सब कुछ छोड़-छाड़ कर खेती करना चाहता था, क्यों?

नई दिल्ली। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले लोगों पर आरोप लगाया है। कगंना ने कई फिल्ममेकर्स पर आरोप लगाए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाती नजर आ रही हैं। वहीं कंगना आज कल सुर्खियों में बनी हुई हैं।

हाल ही में सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सुशांत के पिता के इस कदम के बाद से ही कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट्स में कहा कि फिल्म और मीडिया माफिया के चलते उसे मानसिक परेशानियां होने लगी थीं। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतना टैलेंटेड एक्टर सब कुछ छोड़-छाड़ कर केरल में खेती करना चाहता था?

Entire 2019 Shushant didn’t shoot for any film, he was boycotted by film mafia his father has mentioned he wanted to quit and do organic farming, why such a power house of talent had to quit he left glorious career in science, why farming now ? #RheaChakraborty

She used his fear of mafia media their bullying and ban, it’s very common to have mental health issues because of extreme struggles, in Hollywood people even flaunt it, why he thought better to die then to face their smear campaigns, why?#RheaChakraborty #WhyFearCBIForSSR