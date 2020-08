Sushant case: सुप्रीम कोर्ट में CBI ने दिया जवाब, कहा- हमारी और ED की जांच चलने दें

नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई की। इससे पहले जस्टिस ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने मंगलवार को रिया, सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार की दलीलें सुनी थीं। सभी पक्षों ने आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना-अपना जवाब दाखिल किया।

वहीं, बिहार सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी कानून के मुताबिक और वैध है। बिहार ने आरोप लगाया था कि इस मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पहुंची राज्य की पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। बिहार सरकार ने यह भी दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उसे सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई।

#SushantSinghRajput death case: Bihar Government in its reply claimed that Bihar Police has jurisdiction to probe the case. https://t.co/zD2lMv0S70