Sushant Case: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, CBI इस सबूत को पेश कर कोर्ट में साबित कर देगी यह एक मर्डर था

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में लगी तीन एजेंसियों के हाथ कई बड़े सबूत लगे हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है। इसकी जानकारी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ कई सारे सबूत लगे हैं जो सुशांत की मौत में मर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने दो ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, ‘सुशांत सिंह राजपूत के भक्त पूछ रहे हैं कि केस कब बंद होगा और सच्चाई कब सामने आएगी। मैं यह नहीं बता सकता लेकिन, एम्स की टीम ने कुछ नहीं बताया है क्योंकि बॉडी है नहीं।

SSR bhaktas ask when SSR case will reach prosecution. I can’t say but: AIIMS team could'nt make independent probe since no body. So relied on Hospital records & said "murder not ruled out but CBI can decide on circumstantial evidence”. So CBI,ED,NCB at it with vigour...contd next

अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो उसमें कहा है कि मर्डर नहीं है लेकिन सीबीआई की जांच बता सकती है कि यह सुसाइड था या मर्डर। सीबीआई, ईडी और एनसीबी इन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। अब तीनों ही एजेंसी के हाथ कुछ बड़ा सबूत लगा है। मैं इससे पक्के तौर पर कह सकता हूं कि सीबीआई इस सबूत को पेश कर कोर्ट में यह साबित कर देगी कि यह एक मर्डर था। सुशांत को केवल इंसाफ ही नहीं मिलेगा बल्कि बॉलीवुड का असली चेहरा भी सामने आएगा।’

Now the Trimurti agencies have unearthed huge evidence by which I am confident CBI will find it easy to prove in Court that it was indeed murder by conspiracy. Not only justice will be done but SSR will be vindicated by the clean up that follows in Bollywood.