'सूर्यवंशी' और '83' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि सिनेमाघरों में होगी रिलीज

नई दिल्ली। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'सूर्यवंशी' और रणवीर सिंह स्टारर '83' इस साल की दो सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्में हैं। 'सूर्यवंशी' इस साल 24 मार्च और फिल्म '83' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। कोरोना वायरस के चलते देशभर में थियेटर बंद हैं। फिल्ममेकर्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। वहीं 'सूर्यवंशी' और '83' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि दोनों ही फिल्में पहले थियेटर में ही रिलीज होगी।

दोनों फिल्मों को रिलीज के लिए नई तारीखें मिल ही गई है। 'सूर्यवंशी' इस साल दीवाली पर रिलीज होगी तो वहीं फिल्म '83' को क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी दी है। फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया-'फिल्म 'सूर्यवंशी' और '83' पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी, दीवाली पर 'सूर्यवंशी' और क्रिसमस पर फिल्म '83' को रिलीज करने की योजना है।'

BIGGG DEVELOPMENT... #Sooryavanshi and #83TheFilm to release in `theatres` first... Plans to release #Sooryavanshi in #Diwali and #83TheFilm in #Christmas `IN CINEMAS`. pic.twitter.com/RwqavCdRQj