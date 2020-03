Suryavanshi: सिर पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे अक्षय, 2 मार्च को रिलीज होगा 4 मिनट का ट्रेलर

नई दिल्ली । रोहित शेट्टी के सूपर कॉप्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की फिल्म सूर्यवंशी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे है। अब इस फिल्म के ट्रेलर की डेट सामने आ गई है। सूर्यवंशी का ट्रेलर कल यानि सोमवार 2 मार्च को रिलीज़ होने वाला है।

तरण आदर्श ने पोस्ट कर लिखा- सूर्यवंशी का ट्रेलर देखा। बेहद शानदार। रोहित शेट्टी नि:संदेह एंटरटेनमेंट के सम्राट हैं। अक्षय को एक्शन मोड में देखकर अच्छा लगा। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी के लिए तैयार हो जाएं। ये बड़ी जीत का वादा करती है। सूर्यवंशी का ट्रेलर 4 मिनट का है 2 मार्च 2020 को एक इवेंट में फिल्म का ट्रेलर आएगा। सिंबा, सिंघम और सूर्यवंशी ट्रेलर लॉन्च में होंगे।

#SooryavanshiTrailer is of 4 minutes duration... Trailer drops on 2 March 2020 at an event in #Mumbai... #Singham, #Simmba and #Sooryavanshi will attend the trailer launch.