सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सुशांत केस की जांच, अंकिता लोखंडे बोलीं- सच की जीत हुई

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसे फैसले पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के अलावा अंकिता लोखंडे ने खुशी जताई है।

सुशांत मामले में सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहीं अंकिता लोखंडे ने ट्वीट में Benjamin Disraeli की कही बात का जिक्र करते हुए लिखा, 'Justice is the truth in action, सच की जीत हुई।

Now whatever the truth is, it will come out. I pray for respectable closure on this case for his family and his friends and fans.#CBITakesOver #SushanthSinghRajput