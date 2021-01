सुपरस्टार विजय की 'मास्टर' की हर तरफ धूम, कोरोना को छोड़ सिनेमाघरों में उमड़ी भीड़, चेन्नई में सभी शो हाउसफुल

नई दिल्ली। 13 जनवरी को पोंगल के अवसर पर सुपरस्टार विजय और विजय सेतुपति की फिल्म मास्टर सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है। इस फ़िल्म को देखने के लीये फैन्स काफी क्रेजी दिखाई दे रहे है। तमिलनाडु के कोयमबेड़ु स्थित रोहिणी सिल्वर स्क्रींस थिएटर में दर्शक सुबह-सुबह पहुंच गये। एएनआई ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें कुछ फैंस की टीशर्टों पर थालापति विजय की फोटो लगी नज़र आ रही है। थिएटर को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। फैंस की भीड़ बाहर नज़र आ रही है।

वहीं, महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आयी हैं, उनमें फैंस वडाला के कार्निवाल सिनेमा के बाहर जश्न मना रहे हैं। संगीत के साजो-सामान के साथ फ़िल्म की रिलीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तस्वीर में वॉलिंयटर्स को सैनिटाइज़र बांटते हुए देखा जा सकता है।

Tamil Nadu: Fans of actor Vijay gather outside Rohini Silver Screens movie theatre in Koyambedu, Chennai & celebrate, as the actor's film 'Master' releases today.



The State govt recently rolled back its decision to allow 100% occupancy at movie theatres, only 50% occupancy now. pic.twitter.com/qLJXX3bVco — ANI (@ANI) January 13, 2021

ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड है, जिसमें विजय एक कॉलेज प्रोफेसर के किरदार में नज़र आएंगे। सात जनवरी को इसका हिंदी ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया था। वहीं, इससे पहले पहली जनवरी को ट्विटर ने मास्टर की इमोजी जारी की थी। इससे पहले भी सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें मास्टर को लेकर दर्शकों की दीवानगी पता चल रही था। एक वीडियो के साथ दावा किया गया था कि फ़िल्म के टिकट के लिए सिनेमाघरों में लोग उमड़ पड़े हैं और एक थिएटर ओनर को भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी।

Maharashtra: Fans of actor Vijay celebrate outside Carnival Cinemas in Wadala, Mumbai as his film 'Master' releases today. They also distributed hand sanitisers and saplings with posters of 'Master' on the bottles and pots. pic.twitter.com/M0XysSZHOS — ANI (@ANI) January 13, 2021

फ़िल्म को लेकर लोगों के भारी उत्साह का अंदाज़ा इसकी एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस पैनडेमिक के बाद मास्टर पहली बड़ी रिलीज़ है। देश भर में फ़िल्म को 3800 स्क्रींस पर रिलीज़ किया जा रहा है। सिर्फ़ उत्तर भारत (हिंदी पट्टी) में फ़िल्म 1500 स्क्रींस पर उतारी जा रही है। देशभर में फ़िल्म की एडवांस बुकिंग बीते रविवार को खोल दी गयी थीं।

Crowds outside Rohini theatre for #mastertickets . Theatre owner had to call the police as they had limited staff to handle the lines with no physical distancing. pic.twitter.com/OXTVdzUnID — priyankathirumurthy (@priyankathiru) January 10, 2021

पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई में फ़िल्म रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि इसके शो हाउसफुल हो चुके हैं। ट्रेड जानकार मान रहे हैं कि पहले दिन सिर्फ़ तमिलनाडु में फ़िल्म के कलेक्शंस 15 करोड़ के आंकड़े को छू सकते हैं।

मास्टर की रिलीज़ से पहले तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी थी, मगर हालात के मद्देनज़र केंद्र सरकार के दख़ल के बाद इसे वापस 50 फीसदी कर दिया गया। हालांकि, आधी क्षमता के साथ भी माना जा रहा है कि मास्टर धमाकेदार ओपनिंग ले सकती है। पश्चिम बंगाल में फ़िल्म को 100 स्क्रींस पर उतारा जा रहा है, जो पहले किसी तमिल फ़िल्म के साथ नहीं हुआ।

मास्टर साल 2021 की पहली बड़ी रिलीज़ है, जिसे तमिल के साथ विजय द मास्टर शीर्षक से 14 जनवरी को हिंदी में भी रिलीज़ किया जा रहा है। फ़िल्म में तमिल स्टार विजय, विजय सेतुपति और मालविका मोहनन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

