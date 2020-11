सुपरस्टार महेश बाबू 26/11 हमले में शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन पर बनाएंगें फिल्म, अदिवी शेष निभाएंगें ये किरदार

नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू 26/11 आतंकी हमले पर आधारित एक फिल्म बनाने वाले हैं। जो कि 26/11 हमले के हीरो संदीप उन्नीकृष्णन इर्द-गिर्द घूमती दिखेगी। संदीप ने 26/11 हमले के दौरान ताज होटल में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित होटल से बाहर निकाला था। लेकिन, वह खुद आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे।

इस फिल्म में अदिवी शेष, संदीप उन्नीकृष्णनन की भूमिका में दिखाई देंगे। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभा रहे अदिवी शेष का लुक शेयर किया गया है। यह फिल्म तेलुगु और हिंदी दो भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म को महेश बाबू प्रोड्यूस कर रहे हैं। महेश बाबू ने फिल्म का ऐलान करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें अदिवी शेष फिल्म में मेजर उन्नीकृष्णन के रोल में खुद को ढालने और इसमें आने वाली चुनौतियों को लेकर बात करते दिख रहे हैं।

#MajorBeginnings to the inspiring journey of the nation's undying hero, Major Sandeep Unnikrishnan!! Best wishes to @AdiviSesh and the entire team! 👍🏻https://t.co/Kr0mmKPzsk@majorthefilm @sonypicsindia @GMBents @sonypicsprodns @AplusSMovies @SashiTikka