सुशांत केस में कंगना रनौत की मदद करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, बोले- हिम्मत के मामले में वह सबसे अव्वल

नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले लोगों पर आरोप लगाया है। कगंना ने कई फिल्ममेकर्स पर आरोप लगाए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाती नजर आ रही हैं। वहीं कंगना आज कल सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना ने दावा किया है कि अगर वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाईं तो सरकार द्वारा दिया गया प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री लौटा देंगी।

इस मामले में पुलिस ने भी कंगना से बयान लेने की कोश‍िश की। अब कंगना की मदद के लिए बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी सामने आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा- 'कंगना रनौत के ऑफ‍िस ने ईशकरण से संपर्क किया। ईशकरण और मैं जल्द ही मिलकर चर्चा करेंगे कि कैसे कंगना को उनके कानूनी अध‍िकारों में मदद करें, और मुंबई पुलिस के साथ कब मीट‍िंग की जाए। मुझे बताया गया है कि वे हिंदी सिनेमा स्टारडम की टॉप तीन स्टार्स में से एक हैं लेक‍िन हिम्मत के मामले में वे सबसे अव्वल हैं।'

Kangana Ranaut's office has contacted Ishkaran. Ishkaran and I will meet soon to discuss how to assist her with her legal rights if and when the meeting with the Mumbai Police takes place. I am told she is among top three in Hindi cinema stardom. But on guts she gets top marks.