सुब्रमण्यम स्वामी का दावा- सुशांत के शव की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं, पारिवारिक दोस्त ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। बीते रोज सीबीआई की टीम सुशांत के घर सीन रीक्रिऐट करने पहुंची थीं। सुशांत केस में शुरू से ही मुखर रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि सुशांत के शव की कोई तस्वीर ही उपलब्ध नहीं है।

वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक दोस्त नीलोत्पल मृणाल इस ट्वीट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नीलोत्पल मृणाल ने कहा, 'हमने अंतिम संस्कार करने से पहले सुशांत सिंह राजपूत के शव को देखा था और तस्वीरें भी क्लिक की गईं। तस्वीरें सुशांत के परिवार के पास हैं।' नीलोत्पल सुशांत के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में मौजूद थे। उन्होंने सुशांत के शव को कंधा भी दिया था।

Did parent and relatives have anytime a glimpse of of their dear SSR’s body before cremation? If answer is no then giving false address of crematorium makes sense. No photographs available!!