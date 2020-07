बिग बॉस के 14वें सीजन का हिस्सा नहीं होंगे अध्ययन सुमन, बोले- दुनिया का अंत होगा तो भी वहां नहीं जाऊंगा

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अध्ययन सुमन का कहना हैं कि वह 'बिग बॉस' के 14वें सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया का अंत भी नजदीक आ जाए तो भी वह बिग बॉस में जाना पसंद नहीं करेंगे। अध्ययन सुमन पिछले कुछ समय से अपने पिता शेखर सुमन के साथ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में आवाज उठाने को लेकर सुर्खियों में हैं। वह अपने पिता के साथ मिलकर सुशांत के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने उस वक्त के बारे में भी खुलासा किया है जब वह कुछ नकारात्मक खबरों के चलते दुनिया से कट गए थे।

अब उनको लेकर बुधवार को ही खबर आई थी कि वह अभिनेत्री निया शर्मा और टीवी अभिनेता विवियन डीसेना के साथ बिग बॉस के 14वें सीजन का हिस्सा होंगे। इन खबरों को अध्ययन ने झूठा करार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'मेरे बिग बॉस का हिस्सा होने वाली खबर झूठी है। धन्यवाद लेकिन मुझे नहीं चाहिए। यह कहने में अपमानजनक सा लगता है।' साथ ही उन्होंने चैनल से दरख्वास्त की है कि कृपया इस खबर को लोगों की नजर में साफ करें'।

False news of me being a part of big boss ! Thanks but no thanks ! Disrespectful to say the least ! #BigBoss @ColorsTV please clarify this! Regards