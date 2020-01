साल 2020 पर छात्रों ने किया CAA का विरोध, महेश भट्ट ने किया ट्वीट

नई दिल्ली । साल 2019 की आखरी रात को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध कर रहे स्थानीय नागरिक और छात्रों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया और उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। छात्रों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

अब बॉलीवुड फिल्मकार महेश भट्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेश भट्ट ने अपने ट्वीटर एकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जब शक्तियां हमारे खिलाफ खड़ी होती हैं, जब हम नम्रता से हाथ जोड़ते हैं, जैसे हम जुल्म के लिए खड़े होते हैं, जैसा कि हम सत्ता से सच बोलते हैं- बापू, आप हमारे बगल में चलते हैं, हमें हर घंटे आपकी जरूरत है।'

When the powers stand against us, when we join hands with the meek, as we stand up to opression, as we speak the truth to power- Bapu, you walk beside us.....We need you every hour. https://t.co/Xtqb5agC39