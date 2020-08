SSR death case: स्वरा भास्कर ने आतंकवादी कसाब की तुलना रिया चक्रवर्ती से की, फिर ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने लगा #kasab

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में अचानक 26/11 के मुंबई हमले में गिरफ्तार और फांसी पर चढ़े पाकिस्तानी आतंकवादी आमिर अजमल कसाब ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ गया है। इसके पीछे की वजह एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में आरोपी फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की तुलना कसाब से कर दी।

स्वरा ने देश के मीडिया संस्थानों पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि मीडिया जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कसाब का भी मीडिया ट्रायल हुआ होगा। रिया की तुलना कसाब से किए जाने पर ट्विटर यूजर्स ने स्वरा से सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया।

Shame on us that we live in a society Where there are People who hesitate in terming Kasab as Terrorist. https://t.co/IUOhx2trfz — Ayush Pandey (@Itsanintrovert) August 27, 2020

एक यूजर ने स्वरा के अंदाज में लिखा, 'हां, हम शर्मिंदा हैं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें लोग कसाब को आतंकवादी कहने से हिचकते हैं।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सोचो, हमने केस का आधार ही खो दिया था। देश को मीडिया पर गर्व है जिसने लाखों लोगों की आवाज उठाई। झूठे प्राचर को धता बताकर अंधेरे में छिपे तथ्यों को सामने लाया। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें मीडिया पर गर्व है क्योंकि वो हर दिन कोई न कोई नया रहस्य उजागर कर रहे हैं।'

Guess U have lost the plot of the case.

Nation is proud of Media who has supported the voice of Millions. Putting an end to the fake Narratives & Exposing blind items

Dnt know about U, but we R proud of media as they unfolds a new revelation every day 👍#IndiaForRheaArrest — Priyanka 🙏 🇮🇳 (@prankya) August 26, 2020

यूजर ने लिखा, 'महेश भट्टा, दिग्वजिय सिंह समेत कई लोगों ने 26/11 अटैक पर किताब का लोकार्पण किया। लेखकों ने उस वक्त सीधे-सीधे आरएसएस पर आरोप मढ़ा और उन्हें हमले का जिम्मेदार बताया। उन्होंने राहुल भट्ट (महेश भट्ट के बेटे) को बचाने के लिए ऐसा किया जो इस केस में शामिल थे।'

Mahesh bhatt, Digvijay singh nd many other launched a book after 26/11 attacks. Writers directly blamed RSS on that time showing them responsible for that attack. They did this to save Rahul bhatt( son of mahesh bhatt) who was involved in this case. Shame on u #Kasab #MaheshBhatt — Devansh Choubisa♡ (@Devansh1012) August 27, 2020

Simply because your anti India friends wanted to frame RSS for 26/11. They had even published book on that. Thanks Tukaram who caught Kasab lie and the gang exposed. https://t.co/QPAQyFuGsT — Ashwin Nagar / अश्विन नागर ❁‏ (@ashwinnagar) August 27, 2020

एक यूजर ने स्वरा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'ऐसा इसलिए क्योंकि आपके भारत विरोध दोस्त 26/11 का ठीकरा आरएसएस के मत्थे फोड़ना चाहते थे। उन लोगों ने उस पर किताब प्रकाशित की। वो तो तुकाराम (मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले) ने कसाब को पकड़ लिया और पूरा गैंग से पर्दा उठ गया।'

