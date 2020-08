पटना के SP विनय तिवारी को 'जबरन' किया गया क्वारंटाइन, कंगना रनौत ने कहा- यह क्या है, गुंडा राज? प्रधानमंत्री मोदी जी अगर...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह मामले की जांच करने बिहार के पटना ( नगर पूर्वी) के एसपी विनय तिवारी जैसे ही मुंबई पहुंचे, उन्हें मुंबई नगर निगम के अधिकारियों ने क्वारंटीन कर दिया। सोमवार को पता चला कि विनय तिवारी को गोरेगांव स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. किरीट सोमैया ने सोमवार को मुंबई नगर निगम की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत से आईएएस, आपीएस मुंबई आए हैं, लेकिन अब तक किसी को भी क्वारंटीन नहीं किया गया है।

इसी बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत की टीम के ट्विटर अकाउंट से इस मामले पर ट्वीट किया गया, 'यह क्या है? गुंडा राज? हम प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि अगर सुशांत की हत्या करने वाले अपराधी पकड़े नहीं गए तो मुंबई में कोई भी आउटसाइडर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अपराधी और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, कृपया इसमें दखल दें और इस केस को अपने हाथ में लें।'

सुशांत की बहन श्वेता ने इस मामले में ट्वीट किया, क्या? क्या ये सच में है? एक ऑफिसर जिसे ड्यूटी पर भेजा गया उन्हें 14 दिन कैसे क्वारंटाइन किया जा सकता है?

