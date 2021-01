सोनू सूद की नई फिल्म 'किसान' का ऐलान, लीड रोल में आएंगे नजर

नई दिल्ली। अभिनेता सोनू सूद अपने नेक कार्यों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कोरोना संकट के दौरान देश में लगे लॉकडाउन से लेकर अब तक सोनू किसी ने किसी की मदद में लगे हुए हैं। इन सब के बीच सोमवार को सोनू सूद की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। सोनू की इस नई फिल्म का नाम होगा 'किसान'। इस फिल्म में सोनू लीड रोल में होंगे। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी।

IT’S OFFICIAL... SONU SOOD IN #KISAAN... #SonuSood will head the cast of #Kisaan... Directed by E Niwas... Raaj Shaandilyaa - who made his directorial debut with #DreamGirl - will produce the film... Balance cast will be announced shortly. pic.twitter.com/5MTpWHHKNb