सोनू सूद ने दिवंगत मां की 13वीं पुण्यतिथि पर लॉन्च की स्कॉलरशिप स्कीम, तस्वीर शेयर कर लिखा ये नोट

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अपने काम की वजह से इन दिनों सुर्खियों में हैं। कोरोना संकट के दौरान सोनू सूद प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बने हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले अभिनेता सोनू सूद अपनी मां के बेहद करीब थे। सोनू सूद की मां इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सोनू अक्सर अपनी मां का जिक्र करते रहते हैं। सोनू सूद की मां का 13 साल पहले आज ही के दिन निधन हो गया था। उन्होंने अपनी मां को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है।

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपनी दिवंगत मां की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर कर एक नोट लिखा है। सोनू ने अपनी मां के 13वीं पुण्यतिथि पर आईएएस उम्मीदवारों के लिए प्रो. सरोज सूद छात्रवृत्ति की घोषणा कर एक नेक काम किया है जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। सोनू सूद ने ट्विटर पर मां की तस्वीर शेयर कर लिखा-'13 अक्टूबर, 13 साल हो गए मां। यहां सब ठीक ही चल रहा है। आप होते तो शायद थोड़ा और बेहतर होता। मिस यू मां।'

सोनू सूद ने अपनी मां के 13वीं पुण्यतिथि पर एक नेक काम किया है। इसकी जानकारी सोनू ने सोशल मीडिया पर दी है। सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा-'13 अक्टूबर; 13 साल हो गए मेरी मां को गुजरे हुए। वह शिक्षा की विरासत को पीछे छोड़ गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं आईएएस उम्मीदवारों को प्रो. सरोज सूद छात्रवृत्ति के माध्यम से उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। आशीर्वाद की जरूरत है। आपकी याद आती है मां।'

October 13; 13 years since My Mother passed. She left behind a legacy of Education. On her anniversary today, I pledge to support IAS aspirants reach their goals thru Prof Saroj Sood Scholarships. Seeking blessings 🙏 Miss you maa. @Scholifyme pic.twitter.com/vxcIYte7NZ