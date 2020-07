सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे 1500 मेडिकल छात्रों को पहुंचाया घर, लोगों ने उनके इस काम के लिए दी दुआएं

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मजदूरों के लिए मसीहा बन गए हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को सोनू सूद ने उनके घर तक पहुंचाया। वहीं अब विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी की मुहिम में जुटे हैं। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं बंद होने से किर्गिस्तान में मेडिकल छात्र फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भारत लाएंगे। किर्गिस्तान से वाराणसी के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है। सोनू सूद ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।

सोनू सूद ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा-'बहुत खुशी महसूस हो रही है कि किर्गिस्तान से वाराणसी के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है। सभी को धन्यवाद, स्पाइसजेट अपने मिशन को सफल बनाने के लिए। किर्गिस्तान से विजाग की दूसरी फ्लाइट 24 जुलाई को उड़ान भरी। छात्रों से अनुरोध हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके अपना विवरण भेजें। जय हिंद।'

Feeling so happy that the first flight from Kyrgyzstan to Varanasi took off today. All thanks to @flyspicejet for making my mission successful. The second flight from Kyrgyzstan to Vizag will fly Tom 24th July. Would request students to send your details asap. Jai hind 🇮🇳 pic.twitter.com/sA4JSONXWE