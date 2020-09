कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़-फोड़ पर सोनम कपूर ने एक्ट्रेस पर मारा ताना, 'पंगा क्वीन' ने कह डाला 'माफिया बिंबो'

नई दिल्ली। बीएमसी द्वारा बुधवार को कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने के बाद बॉलीवुड की क्वीन और शिवसेना के बीच शुरू हुए विवाद ने काफी तुल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां अब यह मामला कोर्ट में है, वहीं कंगना बीएमसी द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में लगातार ट्वीट कर रही हैं।

इसी बीच एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़-फोड़ को लेकर ट्वीट किया और इस कार्रवाई को गलत बताया। दीया की राय पर सोनम कपूर ने कंगना पर ताना मारा तो 'पंगा क्वीन' ने अपनी भड़ास निकलते हुए उन्हें 'माफिया बिंबो' कह डाला।

दरअसल, दीया मिर्जा के एक ट्वीट पर अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की निंदा की। उन्होंने लिखा- 'मैं कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की निंदा करती हूं। मैं रिया के खिलाफ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की निंदा करती हूं। मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, जो सही है उस पर अपनी बात रख रही हूं। याद रखें कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है'।

All of sudden mafia bimbos have started to seek justice for Rhea ji through my house tragedy, my fight is for people don’t compare my struggles to a small time druggie who was living off a vulnerable and broken, self made super star, stop this right away. https://t.co/OV9ukO04jC