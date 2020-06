सुशांत की मौत के बाद से जमकर ट्रोल हो रही सोनम कपूर, ट्रोलर्स ने कहा- उसकी जगह तुम्हारी मौत होनी चाहिए थी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से उनके फैंस इतने आहत हैं कि उन्होंने लगातार बॉलीवुड के कई सेलेब्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सोनम कपूर ने अपने ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया है। ट्विटर पर करण जौहर के शो की कुछ क्लिप्स वायरल हुई थीं, जिनमें सोनम के एपिसोड की भी क्लिप शामिल थी। इस क्लिप में सोनम का ये बोलना कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म नहीं देखी, यूजर्स को यह बात पसंद नहीं आई।

सोनम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए कुछ स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। ये स्क्रीनशॉट सोनम को किए गए मैसेजेस के हैं। इन मैसेज में लोगों ने उनको जमकर खरी- खोटी सुनाई है। सिर्फ लोगों ने स्टार किड होने पर सोनम कपूर को कोसा बल्कि कुछ ने तो ये तक कह दिया कि सुशांत की जगह सोनम की मौत होनी चाहिए थी।

This is some of comments coming my way. All the media and all the people who’ve encouraged this sort of behaviour and instigated it. This is on you. People talking about how one should have been kind to someone are doing worse to others. pic.twitter.com/6rH4LSBOxp