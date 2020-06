सुशांत की आत्महत्या पर छिड़ी बहस में कूदीं सोनाक्षी, लोगों ने कर दिया ट्रोल

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उनकी मौत से नामचीन हस्तियों से लेकर आम शख्स तक हैरान है। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया? उनके निधन के बाद से सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एक ट्वीट किया और इसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल सोनाक्षी सिन्हा ने बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, "किसी भी सू`#`# (जानवर का नाम) से लड़ने में समस्या ये है कि आप गंदे हो जाएंगे और उसे मजा आएगा। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो किसी मौत के बहाने भी अपना प्रचार कर रहे हैं। अपनी ही कौम के लोगों की मौत पर भी अपना प्रचार कर रहे हैं। आप नकारात्मकता, नफरत फैला रहे हैं जिसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। जो चले गए उनका थोड़ा सम्मान कीजिए। वास्तव में।"

Certain people are just disgusting and will always be. pic.twitter.com/vTgQdCm7AP — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 15, 2020

सोनाक्षी के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा है ये लगा कंगना का तीर निशाने पर। इसके आलावा एक यूजर ने लिखा है सच को कितना छिपाओग वो एक न एक दिन तो बाहर आता ही है।

वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'करण जौहर की चमची...अब सच्चाई बाहर आने लगी तो इनको परेशानी होने लगी है।' एक और ने लिखा, सुशांत सिंह था तो जाने दिया, स्टार किड होता तो कैंडल मार्च निकाल देते।'

यूजर यहीं नहीं रूके, एक और लिखा, 'लगता है सोनाक्षी मैडम को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग भारतीय स्टार किड की मूवी देखने से मना कर दें। जब बात धंधे पर आती है तो सोनाक्षी मैडम भगवान कृष्ण को रावण का दोस्त बता देती हैं।'

बता दें कि इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड को आड़े हाथ लेते हुए फटकार लगाई थी। कंगना ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुछ जो इस मामले में माहिर है कि किस तरह पैनल नैरेटिव चलाना है वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वह इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम का रैंक होल्डर है। उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है। उनके लास्ट पोस्ट देखिए। वह लोगों से कह रहे हैं कि मेरी फिल्में देखिए। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं इंडस्ट्री अपनाती है। तो इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है। वाहियात फिल्म को सारे अवॉर्ड मिलते है।

कंगना ने कहा, 'सुशांत ने बड़ी-बड़ी फिल्में की हैं। 'छिछोरे' अगर किसी स्टार किड ने की होती तो उन्हें बहुत बड़ा स्टार माना जाता। जब करण के एक करीबी की वेडिंग थी तो उसमें सुशांत को क्यों नहीं बुलाया गया? सुशांत को इज्जत क्यों नहीं दी गई? अपनी पार्टीज में कभी नहीं बुलाया। उन्हें एकदम से डिस्क्रेडिट करके रखा। वह भी उस इंसान पर जो 'धोनी' और 'छिछोरे' जैसी अच्छी और सक्सेसफुल फिल्में दे चुका है। इंसान तो सोच में पड़ गया होगा कि यार आखिरकार खुद को प्रूव करने के लिए अब और क्या करना होगा?'

