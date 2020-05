बॉलीवुड के सिंघम ने धारावी के लोगों की मदद के लिए शुरू किया 'मिशन धारावी'

नई दिल्ली। कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत में जहां इस महामारी से लगभग डेढ़ लाख से भी ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सिर्फ महाराष्ट्र में स्थिति और भी भयावह है। सिर्फ मुंबई में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 30000 से भी ज्यादा है, जबकि मुंबई में स्थित धारावी इलाके की स्थिति और भी बदतर है। धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन तेजी से बढ़ रही है। अब तक यहां रह रहे 1200 से भी ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक बार फिर सामने आये हैं।

उन्होंने धारावी के लोगों की मदद के लिए लिए 'मिशन धारावी' शुरू किया है। इसके अंतर्गत अजय देवगन की प्रोडक्शन कंपनी एडीएफ धारावी के 700 परिवारों की देखरेख कर रही है। अजय देवगन ने अपने इस मिशन के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया-'धारावी कोविड 19 का केंद्र बन चुकी है। कई नागरिक एमसीजीएम के मदद से दिन रात काम कर रही है। कई एनजीओ की मदद से जरूरतमंद लोगों को राशन और हाइजीन किट्स उपलप्ध कराए जा रहे हैं। हम (एडीएफ) 700 परिवारों की मदद कर रहे हैं। मैं लोगों से विनती करता हूं कि आगे आए हैं डोनेट करें!'

Dharavi is at the epicentre of the Covid19 outbreak.Many citizens supported by MCGM are working tirelessly on ground through NGOs to provide the needy with ration & hygiene kits. We at ADFF are helping 700 families.I urge you to also donatehttps://t.co/t4YVrIHg3M#MissionDharavi