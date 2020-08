सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सुप्रीम कोर्ट से की जल्द फैसला सुनाने की अपील

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति अभिनेता के निधन के बाद से ही लगातार उनके लिए न्याय की मांग कर रही है। सुशांत के निधन के दो महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि सुशांत ने सुसाइड किया है या उनकी हत्या की गई है। सुशांत सुसाइड मामले में जांच को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस की खींचतान के बाद बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील केंद्र सरकार से की थी जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला आना बाकी है। सुशांत की बहन श्वेता सोशल मीडिया के जरिए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की अपील की है। श्वेता ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा-'सुप्रीम कोर्ट से जल्‍द फैसला सुनाने के लिए अनुरोध करती हूं। हमें बहुत आशाएं हैं और हम पूरे धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। हर मिनट की देरी से दर्द और दिल टूट रहा है।'

Requesting for an early decision from the Supreme Court, we have been very hopeful and have been patiently waiting. Every minute of delay is causing pain and heartbreak. #CBIForSSR