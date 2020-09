नवंबर में फिर से शुरू होगी फिल्म 'सितार' की शूटिंग, डिजिटल प्लेटफार्म पर होगी डायरेक्ट रिलीज

मुंबई। फिल्म 'सितारा' में शोभिता धुलिपाला और अभिनेता राजीव सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग नवंबर में फिर से शुरू होगी। लॉकडाउन से पहले मुंबई में शूटिंग हुई थी। फिल्म डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज होगी। फिल्म वंदना कटारिया द्वारा निर्देशित होगी। आरएसवीपी के बैनर तले निर्मित फिल्म 'सितारा' की शूटिंग नवंबर में दोबारा शुरू होने वाली है।

फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा-'घोषणा... शोभिता धुलिपाला और अभिनेता राजीव सिद्धार्थ फिल्म 'सितारा' में नजर आएंगे। 'सितारा' डायरेक्ट डिजिटल पर रिलीज होगी। फिल्म वंदना कटारिया द्वारा निर्देशित और रॉनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित होगी। मुंबई में लॉकडाउन से पहले संक्षिप्त शेड्यूल पूरा करने के बाद नवंबर में फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।'

ANNOUNCEMENT... #SobhitaDhulipala and #RajeevSiddhartha in #Sitara... A direct to digital release... Directed by Vandana Kataria... Produced by Ronnie Screwvala.



Having completed a brief schedule in #Mumbai before #lockdown, the film will resume shoot in Nov. pic.twitter.com/dMDqgB8JKN